賴清德彰化祈求國泰民安 籲鄉親支持陳素月接棒縣長

（中央社記者吳哲豪彰化28日電）總統賴清德下午前往彰化溪湖永安宮參加溪湖祈安七朝清醮大典，賴總統除向媽祖祈求國泰民安，也強調民進黨已完成縣長類初選，包括黃秀芳等3人都展現風度支持立委陳素月。

賴總統今天下午先前往彰化溪湖鎮永安宮，參加溪湖祈安七朝清醮大典，陪同的還有彰化縣長王惠美、國民黨立委謝衣鳯及民進黨立委陳素月、黃秀芳等人。

賴總統等人先進入大殿上香，向媽祖祈求台灣國泰民安、風調雨順，賴總統致詞時除提及他向媽祖祈求台灣國泰民安風調雨順外，也談到剛結束的民進黨彰化縣長類初選。

廣告 廣告

賴總統說，明年12月25日，王縣長將卸任，完成階段性任務，縣長8年來辛苦工作，他要請大家給她掌聲；但國民黨還沒完成彰化縣長初選，民進黨進度比較快，已經完成初選，由黨籍立委陳素月勝出。

賴總統指出，這次彰化縣長初選，除陳素月外，還有立委黃秀芳、彰化市長林世賢及前彰化市長邱建富角逐，陳素月雖出線，不過其他3人都展現風度，表達對陳素月的支持。

賴總統說，在初選結果出爐後，黃秀芳在臉書（Facebook）貼文內容讓他很感動，黃秀芳說初選結果雖已翻頁，但她希望彰化更好的願景沒有收變；邱建富也說，會站在第一線支持陳素月；林世賢領導的市公所則榮獲法務部廉政署的「廉能首獎」，林世賢也在第一時間說要支持黨提名的人選。

賴總統表示，他除了向媽祖祈求國泰民安外，也希望彰化鄉親支持陳素月，讓陳素月接下縣長王惠美棒子，為彰化服務。

賴總統結束永安宮行程後，隨即前往溪湖福安宮參拜；賴總統在福安宮致詞時說，國民黨彰化縣長選舉也要初選，他祝福在場立委謝衣鳳能順利出線。

民進黨立委黃秀芳、陳素月與彰化市長林世賢及前彰化市長邱建富先前皆表態投入2026年彰化縣長選舉，民進黨16日完成「類初選」民調，17日公布結果，陳素月民調領先；民進黨選舉對策委員會24日開會達成共識，建議中執會徵召陳素月參選2026彰化縣長。（編輯：陳仁華）1141228