賴清德從未「親令經濟部不要綠電、2027年前重啟核三」

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

外傳賴清德總統「親令經濟部不要綠電」、「2027年前重啟核三」，總統府發言人郭雅慧今（7）日表示，賴總統從未指示不要綠電，也未曾為核三廠重啟設定任何時間表。總統府指出，TVBS新聞網報導嚴重不實、無中生有，對總統言行加以扭曲編造，總統府嚴正駁斥並表達強烈抗議。

總統府澄清，賴清德總統從未「親令經濟部不要綠電、2027年前重啟核三」。（圖／總統府）

郭雅慧表示，賴總統於11月5日出席活動致詞時明確表示，政府預計在2030年前投入9,000億元，加速推動綠能等能源轉型。賴總統於6日接見日本訪團時，也提及盼與高市早苗政府結合綠能經驗與技術，打造更具韌性的夥伴關係。賴總統10月18日為小水力發電產業論壇錄影致詞時，更強調再生能源發展是台灣勢在必行的國家方向，感謝產業界長期投入綠能轉型工作。

郭雅慧指出，賴總統在國家氣候變遷對策委員會多次表示，能源是減碳核心，政府將持續加速推動再生能源發展，完善綠電程序透明化與簡化，擴大中央與地方協力合作，並支持更多中小企業參與綠色供應鏈。

郭雅慧強調，賴總統的能源政策立場一貫而明確，從未改變。對於核三廠是否重啟，政府將秉持「兩個必須、三個原則」審慎以對。

「兩個必須」包括：一、核能安全委員會必須依法訂定安全審查程序辦法；二、台電公司必須依核安會所訂定辦法，進行自主安全檢查，評估是否具備重啟的安全條件、期程與成本效益。

「三個原則」為：一、核安無虞；二、核廢有解；三、社會共識。

郭雅慧表示，台電若依法提出計畫，政府將尊重專業審查，賴總統從未指示或訂定任何重啟時間表。TVBS所稱「2027年前重啟核三」及相關對談內容毫無事實根據。總統府呼籲媒體秉持新聞專業，嚴守查證原則，勿以臆測取代事實，以免誤導社會大眾。

