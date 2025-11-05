賴清德必盼台南最強！陳亭妃示警打「藍白合」意識形態行不通：會用從政27年和8年在地蹲點成績證明自己！

民進黨台南市長初選將於明年1月12日至14日舉行，有意參選的民進黨立委林俊憲和陳亭妃以雙雙開始在地方造勢、跑行程，爭取出線與藍白對抗。陳亭妃今（5日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，上次市長選舉在藍白沒合的情況下，黃偉哲只贏四萬多票，此次藍白合一定要慎重看待。她也說，要民眾支持得要拿出成績，自己27年從政資歷加上在台南八年蹲點，直言把成績拿出來最直接。

陳亭妃表示，賴總統希望台南2026一定要贏，而且是最強，因為上次其實藍白沒有合，但黃偉哲才贏謝龍介四萬多票。她說，因此現在要慎重看待此次的藍白合，他們的氣氛需要各個突破，不能再用所謂的意識形態來對決，一定要走入基層。

陳亭妃說，上週日從早上四點多就開始跑地方，一路到晚上十點多，不放棄每個機會去跟民眾握手見面，光是從早到中午累積碰到的民眾人數，預估就有一萬人，而晚上行程大概見了6000人。



陳亭妃直言，從政27年是目前立委當中最資深的，要民眾支持是要拿出成績，謝龍介、陳以信喊要改變，沒拿出成績用政黨情勒選民，他們兩個誰曾經在台南蹲點？她說，自己最早喊出改變不是要用女性來情勒大家，把成績拿出來是最直接的。



陳亭妃指出，人民對市長有一種期待，不是說市長能做什麼，而是與選民有什麼共通點，彼此是否站在同一個平台，聽得懂對方講的話、也會回應，這才是最重要的。她說，自己為了台南市37區蹲點八年，當初與黃偉哲初選失敗後從沒離開過。

(圖片來源：新聞放鞭炮)

