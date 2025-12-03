「賴清德怎放心把台南交給陳亭妃」？林俊憲不演了 突提郭信良直白嗆翻

民進黨台南市長初選倒數逾一個月，「憲妃之爭」近日突升溫為隔空互槓。民進黨立委林俊憲3日接受專訪時，質疑市長參選人陳亭妃與台南市議會前議長郭信良在過去的台南市議長選舉中，兩次策劃跑票叛黨事件，直言「賴清德怎麼敢放心把台南交給陳亭妃、郭信良」？

而民進黨立委陳亭妃，則認為地方選舉該關注市政規劃藍圖，而不應聚焦黨內過往議會投票爭議。

林俊憲3日炮火全開，他接受《ETtoday》的專訪表示，黨內對於下屆台南市長提名，大選當然要全黨團結，但若以賴清德競選連任，「沒有人比我了解他啦！」總統暨民進黨前台南市長賴清德最大的期待，就是推出操守良好、對黨忠誠的最強候選人，足以凝聚地方力量、迎戰大選。然而，他質疑市長參選人陳亭妃與台南市議會前議長郭信良在過去的台南市議長選舉中，兩次策劃跑票叛黨事件，對民進黨造成重創，令地方派系不滿至今。

林俊憲直指「賴清德怎麼敢放心把台南交給陳亭妃、郭信良？」他說，當年兩次議長選舉跑票事件，是民進黨在地方極其嚴重的打擊，也重傷黨的團結與形象，如今他獲20餘位議員支持，正是因為這些民代對當年事件深惡痛絕，認為對地方綠營力量造成長期傷害。他強調，唯有由他代表民進黨參選，才能真正整合地方力量、團結黨內，才有機會在大選中擊敗對手。

林俊憲進一步表示，民進黨初選應嚴防其他政黨介入操作民調，特別點名國民黨意圖插手初選，「讓民進黨提名一個看似能贏初選，但注定會輸掉大選的候選人。」他說，如果其他政黨介入初選操作，屆時藍白選票必然流失，民進黨需推出真正最強候選人，而不能被外部勢力以民調干預初選。

對此，民進黨立委陳亭妃今日舉辦政見發表記者會時表示，自己是立委，議會事務與立法院無直接關聯，地方選舉該關注市政規劃藍圖，而不應聚焦黨內過往議會投票爭議。她強調對手「搞錯方向」，稱台南市民在乎的是市政建設與願景，而初選攻防卻屢屢讓總統賴清德背負非關市政的議會選舉糾葛，「完全偏離台南市民的需求。」

