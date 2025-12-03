「賴清德怎敢把台南交給陳亭妃？」林俊憲重提跑票黑歷史 她用一句話反酸

民進黨台南市長初選，立委林俊憲與陳亭妃砲火猛烈，林俊憲日前接受訪問時直言「總統賴清德怎麼敢放心把台南交給陳亭妃、郭信良？」對此，陳亭妃在今（3）日舉辦政見發表記者會時回擊，議會的事跟立法院有什麼關係？「林俊憲一直搬石頭讓總統擔」。



​林俊憲表示，賴清德最大的期待，就是台南能推出操守良好、對黨忠誠的最強候選人，「而不是像我的對手陳亭妃與郭信良」，當年策動2次議長選舉跑票的叛黨事件​，對民進黨在地方造成極其嚴重的打擊象。​



​​林俊憲直言，為何他能獲得20幾位議員支持？就是因為當時這件事，讓地方力量受到長期重創，他們都對此深惡痛絕，所以唯有由他代表民進黨參選，才能整合地方、團結黨內絕大多數力量，有機會贏得大選。

​林俊憲說，民進黨初選應嚴防其他政黨介入操作民調，並點名國民黨意圖插手，「讓民進黨提名一個看似初選能贏，但注定會輸掉大選的候選人」，因為真正大選時藍白選票將歸隊，強調初選不能被外部勢力以民調干預。​

而陳亭妃則對此回應，「我是立委，議會的事跟立法院有什麼關係？」台南市民想知道的，是候選人對台南的市政規劃與願景，而不是過往爭議，完全偏離台南市民的需求。

陳亭妃反批，對手初選「一直搬石頭讓總統擔」，讓賴清德背負無關市政的議會選舉糾葛，「總統是公共財，希望的是最強候選人，而不是完完全全把方向搞錯的候選人。」

