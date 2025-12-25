賴清德怎麼反擊彈劾？郭正亮直言：一定會搞司法事件

在野黨立委19日於立法院議場前舉行聯合記者會，宣布提案彈劾總統賴清德，成為中華民國憲政史首例。前立委郭正亮今（25）日在政論節目中分析，彈劾形同對賴清德進行不信任投票，預測賴清德明年上半年「一定會搞司法事件」與在野陣營對抗，民眾黨主席黃國昌和前主席柯文哲最可能成為目標。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

行政院長卓榮泰未副署《財劃法》等爭議法案，引發在野黨不滿而提出彈劾案。國民黨團總召傅崐萁痛批，賴清德「已經稱帝」，毀掉台灣民主，國會已無法監督這個怪獸總統，比過去的曹錕、袁世凱更惡質。黃國昌則表示，中華民國憲政史上從沒有總統敢拒絕公布國會三讀通過的法律，民主憲政崩壞至此，古今中外太多以捍衛國家安全為名毀壞國會體制、進一步走向獨裁的例子，台灣不應也不能再犯相同錯誤。

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

郭正亮今日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，彈劾過程會與賴清德過去所做的爭議事件連動，因為彈劾形同對賴進行不信任投票，所以是政治性的。他指出，賴清德若在這個過程中有爭議行為、講錯話、脫離民意，就很容易被「加料」。由於賴清德去立法院等於站在議場讓在野數落錯誤，郭正亮直言，不要指望賴會去立法院。

郭正亮認為，賴清德一定會做其他事將彈劾的影響平衡掉，自己有理由相信，賴明年上半年「一定會搞司法事件」、和在野陣營拚。他分析，最可能被搞的首先是黃國昌，再來，柯文哲的案子將在明年3月宣判。主持人馬千惠詢問，所以現在可以直接斷言，黃國昌和柯文哲下場不妙？郭正亮則回應，羈押不敢講，但肯定會有檢察官來偵辦。

