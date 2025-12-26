賴清德怒嗆在野「怎有資格談憲政」 傅崐萁嘆遺憾：自以為台南市長

記者詹宜庭／台北報導

傅崐萁批賴清德，想做什麼就做什麼，不願意聽也不願意看，甚至不願意思考，國民黨團感到非常遺憾。（圖／翻攝畫面）

115年度中央政府總預算案因復議案遲未能付委審查，總統賴清德昨日批評，「如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？」對此，國民黨團總召傅崐萁今（26日）表示，賴清德想做什麼就做什麼，不願意聽也不願意看，甚至不願意思考，以為現在還是台南市市長，把立法院當台南市議會處理，國民黨團感到非常遺憾。

傅崐萁表示，賴清德政府從去年到現在有多少案子不依法執行？現在台灣變成只剩下個人認知的國家，賴清德想做什麼就做什麼，不願意聽也不願意看，甚至不願意思考。以為現在還是台南市市長，把立法院當台南市議會處理，昨天賴清德說在野黨有什麼資格談憲政，他已經告訴全世界民主國家，大法官是5大於6，這是荒天下之大謬，小學生算數都要重教，這是賴語錄中賴氏憲法的規定，國民黨團感到非常遺憾。

傅崐萁指出，至於總預算問題，總預算本身就是違法，有很多法律通過的案子都沒編列，是強迫在野當共犯審查，一個違法總統要叫大家一起違法是「教壞囝仔大小」（意指長輩不良的言行舉止，讓兒女在學習過程中造成觀念偏差），國民黨團會做該做的事情。

