賴清德怒批藍白封殺總預算「請全民評理」 喊話韓國瑜發揮院長功能速審

記者盧素梅／台北報導

針對立法院藍白一再聯手封殺總預算及國防特別條例，總統賴清德今（2）日表示，立法院預算會期對總預算沒有任何審查，也無視中國威脅，阻撓國防特別條例，還因人設事通過顏寬恒與中天條款，也通過國民黨再擁有黨產，他希望全國民眾可以評評理；同時，他也請託立法院長韓國瑜，希望他發揮功能，速審總預算、讓國防特別預算通過。

農曆春節將屆，賴清德上午赴台北北門郵局慰勉台北郵局快捷郵件投遞同仁。他在會前受訪時，媒體詢問，總預算和國防特別條例持續遭封殺，總統怎麼看新會期，有可能尋求政黨合作、再向在野遞橄欖枝嗎？

廣告 廣告

賴清德表示，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期對福國利民的中央政府總預算，卻沒有任何的審查，同時也無視於中國的威脅，對於國防特別條例也同樣在阻撓，可是用盡全力、因人設事強行表決通過顏寬恆條款，中天條款，同時也通過了國民黨再度擁有黨產，「我覺得這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理」。

媒體也詢問，怎麼看藍白強推衛廣、不當黨產條例等爭議法案，府院會將「不副署」列為選項嗎？賴清德表示，行政院已經公開說明，針對這三個強行表決通過的法律，會運用合憲合法的方式來面對，目前他們正在積極地跟專家學者討論當中。

媒體追問，怎麼看立法院長的角色和職責，有好好被運用跟發揮嗎？賴清德表示，對立法院院長，身為總統沒有批評，只有請託。請託韓國瑜院長也能夠注重未來國家的長遠發展，不管是國家安全或者是經濟發展、人民的福祉，希望他能夠發揮功能，讓中央政府總預算能儘速完成審議，讓國防特別預算也能夠儘速通過，這個是立法委員的職責，應該也是國會議長應該有的權責。

更多三立新聞網報導

吳子嘉爆選總召「目的跟賴清德討債」 柯建銘怒喊告：不實訊息其心可議

分享防災避難須知影片！賴清德、蕭美琴籲民眾做好準備可多「爭取3天」

謝典霖開箱700坪豪宅！奢華設施曝 她轟藍白雙標賴清德祖厝

賴清德：台美關稅談判守住台灣利益 為台美經貿合作奠定穩固基礎

