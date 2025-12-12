賴清德怒斥藍白「沒得到教訓」 吳子嘉不禁脫口5字

總統賴清德指責藍白立委，現在放著總預算不審，也阻止國防特別預算進入委員會審查，反而透過逕付二讀，通過許多法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平的權利。賴清德甚至批藍白，未檢討改進，也沒有得到教訓。媒體人吳子嘉表示，總統罵藍白的立法委員，總統怎麼可以罵藍白立委，「簡直不像話」。

吳子嘉12日在《董事長開講》網路直播節目中表示，總統罵藍白的立法委員，沒有得到教訓，種種法案影響國家安全。賴從最近開始準備培養的氣氛，就是「衝突」。吳認為，目前賴清德2028連任，是他人生最重要的目標，因為他的民調太差了，也許沒有機會當選，藍白一合可能選情就掛掉了。所以他有幾個怪招，比如他跑去《華盛頓郵報》投稿，全世界、美國人、美國總統川普知道台灣要買400億軍火，眾人皆知。結果立法院程序委員會都排不進去，兩次退貨。

廣告 廣告

吳子嘉更表示，總統罵藍白的立法委員，總統怎麼可以罵藍白立委，簡直不像話。賴清德拚命罵藍白，立法院是要合作團結過關，怎會用罵的呢？應該合作才對，立法院用罵的過關，他沒聽過。他看民進黨政治30年，你以為吵架可以過關，總統在那邊吵架罵人，怎麼會過關。

吳子嘉指出，衝突的結果是不會過關，國民黨也不跟你客氣，馬上通過二讀，會要你到國會來報告，現在問題來了，12日便當會， 他又罵一頓，當然是不能解決問題。

【看原文連結】