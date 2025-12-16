賴清德怒轟立法濫權在野獨裁 黃國昌：註定在中華民國憲政史上留下罵名

記者詹宜庭／台北報導

針對賴清德怒轟立法濫權、在野獨裁，黃國昌批評，連這種不合邏輯的詭辯都說得出來。（圖／翻攝畫面）

總統賴清德昨日在院際國政茶敘後發表錄影談話，批評國會濫權立法，釋放危險的訊號，「這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將台灣推向『立法濫權、在野獨裁』的懸崖邊緣」。對此，民眾黨主席黃國昌今（16日）批評，連這種不合邏輯的詭辯都說得出來，「賴清德、卓榮泰踐踏台灣的民主憲政，註定在中華民國憲政史上留下罵名。」

賴清德昨日發表錄影談話，向國人說明當前憲政與國政風險，指出立法院強行通過《財政收支劃分法》與反年金改革相關修法，恐造成財政失衡、年金提早破產及重大國政停擺，危及民主憲政與國家安全。他表示，支持行政院卓榮泰院長依據憲法第37條所賦予的權力，決定不予副署《財政收支劃分法》。他也批評國會「濫權立法」，釋放危險的訊號，「這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將台灣推向『立法濫權、在野獨裁』的懸崖邊緣」。

廣告 廣告

對此，黃國昌受訪表示，賴清德自己搞獨裁，結果卻說國會三讀透過的法律是獨裁，賴清德搞獨裁，丟臉丟到國際社會上，已經開始語無倫次了嗎？連這種不合邏輯的詭辯都說得出來。他要請賴清德總統回答一個最基本的問題，哪個國家的國會所三通過的法律，覆議案被立法院否決了以後，行政部門還可以選擇不公布？只有獨裁國家才能幹這樣的事情，「賴清德、卓榮泰踐踏台灣的民主憲政，註定在中華民國憲政史上留下罵名。」

更多三立新聞網報導

敢發動倒閣？學者曝三誘因：藍白未必完全排除那個選項

圓夢計畫開展！賴清德期勉學子辦時裝秀 看見台灣的未來希望

沒跟賴清德談過選市長！童子瑋表態：若獲徵召「會為基隆義無反顧」

大罷免慘敗後看不下1件事 揭蔡英文籌組讀書會動機

