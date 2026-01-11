賴清德恐怕不忍了？媒體人預言陳水扁下一步

▲近日新節目才被禁播的前總統陳水扁，在台南關廟山西宮偶遇、當眾力挺陳亭妃。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨積極備戰2026，台南市長黨內由綠委林俊憲、陳亭妃雙雙表態角逐，對上角逐台南市長選舉的國民黨立委謝龍介。近日新節目才被禁播的前總統陳水扁，在台南關廟山西宮偶遇、當眾力挺陳亭妃，也提及過去自己力挺賴清德的過往；對此，媒體人陳鳳馨表示，這一幕看在總統賴清德眼中，恐怕是「士可忍，孰不可忍」。

陳亭妃1月8日起展開「37區鐵馬行動」拜票，當天到關廟區山西宮時，巧遇前往參拜的陳水扁。陳水扁除了為陳亭妃打氣外，耐人尋味的是，還提到2019年「蔡賴之爭」期間，他力挺賴清德，前總統蔡英文也沒把他抓回去，似乎話中有話。

對此，陳鳳馨近日在節目《大新聞大爆卦》上指出，當年賴清德曾喊出特赦陳水扁，所以陳水扁全力支援賴清德，但自賴清德當選總統以來，卻從未對陳水扁遞出任何橄欖枝，也未曾向陳請教國家施政相關問題。

面對陳水扁表態支持陳亭妃，陳鳳馨分析，雖然賴清德獲得台南支持，但始終不是土生土長的老台南人，作為以在地人為主的縣市，陳水扁與其妻吳淑珍皆出身台南鄉間，至今仍握有深厚的地方情感與象徵意義，一旦動起來，威力不容小覷，大家都知道賴清德與陳亭妃緊張關係，「相信對賴清德來講，真的士可忍孰不可忍」

陳鳳馨預言，陳水扁是一個絕不服輸的人，「如果在這個時候認輸了，從此被拿捏」，當然會繼續挺陳亭妃，如果最後的民調結果出來，陳亭妃真的贏了，那陳亭妃應該「投桃報李」以及應該要「算總帳」的對象為何，答案也就變得更加清楚明白，陳水扁跟賴清德這一局會很好看。

