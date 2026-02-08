賴清德恭賀高市早苗大勝 期待深化台日互利合作

總統賴清德。（資料照片／王侑聖攝）





日本眾議院選舉今（8日）進行投開票，據最新計票結果，首相高市早苗領導的自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，合計取得310席，確認已超過全體席次的3分之2。是自2017年安倍政權自民黨與公明黨在眾議院選舉中取得過半數優勢以來，再次出現執政勢力掌握3分之2以上席次。總統賴清德稍早在社群媒體X上誠摯恭喜高市早苗在今日大選中取得勝利，也期待未來台日之間的互利合作。

今日結果意味即使未來法案在參議院遭到否決，仍可由眾議院進行再度表決並強行通過，同時也已在眾議院確保提出憲法修正案所需的門檻。賴清德表示，「誠摯恭喜高市早苗首相在今日大選中取得勝利，自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對您領導力與願景的信任與期待。這不僅是對執政成果的肯定，更是對您推動國家長遠發展的明確支持。」

賴清德向高市傳達，「期待與您合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮。願您的勝利為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來。祝願日本永續發展、人民安康。」（責任編輯：卓琦）

