賴清德想搞法理台獨？子弟兵林宜瑾也是可隨意塗銷的立委

民進黨立委林宜瑾提案將《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（兩岸人民關係條例）修正為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除「國家統一前」字眼，引發賴政府將進入「法理台獨」的高度爭議。不過短短2天該案就不見蹤影，林宜瑾表示非撤案而是尚未成案，但從立法院送案登記本，發現該欄已被立可帶塗消，堂堂國會委員竟然將提案當兒戲，隨意用立可帶抹去，更可笑的是林宜瑾是總統賴清德子弟兵，若非高層授意豈敢造次，但萊爾校長果不其然，面對爭議再度裝聾作啞。 林宜瑾是不折不扣的賴清德嫡系子弟兵，過往賴清德公開活動，常由林宜瑾擔任主持人，連署立委名單裡，還有賴清德屬意參選的高雄市長人選賴瑞隆以及台南市長人選林俊憲；這三位都參與聯署，外界不免聯想難道沒有賴清德的授意嗎？藍營認為民進黨的盤算，應該是提案後被藍白陣營封殺，根據青鳥邏輯，就可以再度用「不愛台灣」的帽子扣上，不過沒想到該案爭議太大，還來不及給藍白扣帽子，就被民進黨自家人罵的體無完膚。 藍白營痛罵民進黨玩火自焚，前政務委員張景森都在臉書痛批，這是典型的「務虛台獨」，嘴砲政治。張景森認為目前台灣還不夠亂嗎？不夠煩嗎？賴清德曾經說過他是「務實的台獨工作者」，張景森認為這個名號值得欣賞的地方不是「台獨」，而是「務實」。「務實的台獨工作」應該是努力去做一些能夠讓台灣實質上更安全，主權能更能得到維護的工作。 張景森認為民進黨立法委員提出修正《兩岸人民關係條例》的提案，引發社會高度爭議。提案者者將之包裝為「價值表態」或「法理釐清」。身為綠營的一分子，他真的要不客氣說：這就是典型的務虛台獨，嘴砲政治。 張景森認為，對許多並非民進黨敵對者、甚至曾經支持民進黨的人來說，真正令人不爽的，正是這種明知無助於治理，卻仍反覆操作的政治手法。當然也可以辯稱這是一種高尚的理念和價值立場的宣示。但是如果去看修法的實際效果，其實只是製造對立、逼迫站隊、刺激衝突，而非解決問題。這是一個要團結台灣對抗強權的執政黨應該做的事嗎？ 不過即使面對黨內人士砲轟，相信賴清德依舊當耳邊風，從團結十講只講到四講就嘎然而止，也如同大罷免大失敗全部推給民進黨總召柯建銘，這次提案最後也是林宜瑾必須自己承受謾罵嘲笑，賴清德每次面對剛愎自用的後果，就是輕輕拿起立可帶，將這些過錯和黨內人士都一筆塗銷，假裝看不到欲蓋彌彰的痕跡，萊爾校長當之無愧啊！

