賴清德愛店！飄香35年肉燥飯宣布熄燈 老闆娘曝很不捨

台南安和路一段一家開業35年的肉燥飯名店，肉燥飯一碗10元、魚皮湯40元，平價料多老饕絡繹不絕，總統賴清德也曾是座上賓！如今卻公告「下台一鞠躬」，老闆娘坦言，夫妻年事已高，老闆剛做完手術也需要靜養，不過透露兒子有意傳承，未來將會另起爐灶。

這家肉燥飯店自1990年開業至今，以豐富的料理和親民的價格贏得顧客的心。店內的招牌肉燥飯製作過程講究，需要逼出五花肉的油質，再倒入醬油添色，一碗只要10元就能享用。除了肉燥飯外，店內的魚皮湯也非常受歡迎。過去，賴清德擔任副總統時曾親臨店內用餐，品嘗魚肚湯、肉燥飯和其他小菜，還在店內留下合影，許多政要也都是這家店的常客。

老闆娘在接受訪問時流露出不捨之情，她表示夫妻兩人從年輕時就一起經營這家店，至今已有30多年，兒子長大後也加入幫忙已有10多年時間。雖然老闆也想繼續經營，但因健康問題不得不停業，如果繼續做下去可能需要第三次開刀。目前店家已經停業，並在鐵門上掛上大大的「讓」字，正式宣布「下台一鞠躬」。

目前店家已經停業，並在鐵門上掛上大大的「讓」字，正式宣布「下台一鞠躬」。（圖／TVBS）

關於未來的計畫，老闆娘透露兒子確實有意願接手家業。這位同時也是創作歌手的二代老闆過去常在店內幫忙，顯示出對家族事業的熱情。不過，老闆娘擔心若換了地方重新開業，可能會改變原有的風味，讓老顧客難以接受。她表示：「不會在這裡做了，之後會換地方，我們做的就是這樣，你之後要改變，客人有時候不會接受。」

儘管這家肉燥飯店暫時熄燈，但老闆娘也帶來好消息，表示兒子將可能在其他地方另起爐灶，繼續傳承這35年來的經典滋味。對於長年支持這家店的老顧客來說，這個消息無疑是一絲慰藉，讓這份懷舊的美食記憶有機會延續下去。

