賴清德愛店！飄香35年「林家肉燥飯」宣布熄燈 1碗10元成絕響

即時中心／顏一軒報導

好難過！台南經營長達35年的知名小吃店「林家肉燥飯」昨（3）日宣布即將熄燈。這間店以10元銅板價的肉燥飯聞名，就連總統賴清德2023年競選大位期間，也曾低調造訪這間由創作歌手「阿雞 GLOJ」（林泰佑）與家人共同經營的小吃店，如今突然傳出即將結束營業的消息，讓不少老饕與在地民眾感到不捨，民進黨台南市議員蔡麗青也留言感嘆，「以後看不到熱心的伯父跟大家打招呼點餐了，為你們加油」。





「林家肉燥飯」於1990年在南園街養生市場起家，後遷至安和路一段；店家35年來始終堅持一碗肉燥飯只賣10元，親民的價格與樸實家常的滋味，是許多台南在地人兒時的重要記憶。然而，業者突然在臉書粉專貼出一句，「林家肉燥飯，謝謝大家，下台一鞠躬」，宣告即將畫下句點。

賴清德2023年6月16日低調造訪「林家肉燥飯」。（圖／翻攝自賴清德臉書）

業者指出，「從阿公帶著孫子來吃，到孫子長大帶著自己的孩子來吃，『林家肉燥飯』彷彿是每個老客人家裡的第2個廚房；一碗肉燥飯10元，35年的堅持，裡頭蘊含的不只美味，還有辛苦的血汗，和已工作到變形的一把老骨頭⋯」。

「林家肉燥飯」昨日宣布熄燈的震撼消息，讓不少民眾十分難過。（圖／翻攝自「林家肉燥飯」官方臉書）

「林家肉燥飯」表示，「如今林老北和林老目（兩位老闆）年事已高，忍痛做的重大決定，想說的話太多了，期間真的非常感謝所有人的支持，『林家肉燥飯』的扛棒（招牌），會繼續扛在肩上，無論未來走向何方，也請再給我們支持！加油！打氣」。

民進黨台南市議員蔡麗青的留言。（圖／翻攝自「林家肉燥飯」官方臉書）

業者感謝大家對「林家肉燥飯」的支持，並喊話大家如果對於這間小吃店有照片、有回憶、有故事、有想說的話，都可以放上來跟大家一起分享。

其實，店家曾於11月7日發文透露林老闆接受疝氣手術，一切順利，因此同月6日至30日暫時店休，如今突然傳來歇業的消息，讓許多網友不捨地說，「支持兒子繼續傳承下去」、「感謝你們」、「可惜上次去台南剛好休息，沒想到沒機會再吃到了」、「非常好吃肉燥飯」「有緩衝時間嗎 想帶還沒吃過的朋友去吃吃」、「謝謝林爸林媽，肉燥飯真的很好吃，我會一直記得你們」、「辛苦了！我鹹粥+三寶 沒了😭」。

時任副總統賴清德於前（2023）年6月16日競選總統期間，就曾低調前往「林家肉燥飯」，並在隔天於社群平台貼出「深夜美食文」，當時就有不少人打趣對賴清德說，「會一堆人叫你出來道歉」、「你完蛋了這個時候發」；而阿雞更表示，連知名美食旅遊節目，都比不上賴清德的魅力。

賴清德當時在大力推薦「林家肉燥飯」的影片中表示，道地肉燥飯，成功要件有好幾個，第一，米一定要好吃；第二，配料一定要獨到，口味要好，香味要夠，林家肉燥飯具備了這些要件，這個是台南美食吸引人的地方。

特別的是，賴清德在和店內友人合照時，為了學習當饒舌歌手，還比出Rocker（饒舌歌手）的手勢，並在手板上留下簽名，行銷在地美食不遺餘力，魅力無法擋。

「阿雞GLOJ」接受YouTube頻道《生活在台南的蔥仔蛋》受訪時說，賴清德來用餐時，小吃店內裡面只能用「乒乓叫」來形容，儘管他沒事先對外預告，但賴副悄悄現身時，現場人潮滿滿，賴粉蜂擁而至，而維安人員的戒備更讓他感受到，林家肉燥飯第一次這麼安全；阿雞更打趣地說，「全台灣的YouTuber、部落客都沒什麼，只要賴清德去吃過就出名了，《食尚玩家》節目都比不上賴副總統的魅力」。

賴清德當時PO文後，阿雞也留言回應，「感謝賴清德蒞臨林家肉燥飯，希望賴副佮隨行的逐家攏有食飽飽喲！」，其他網友則笑稱，「現在都幾點了！發這麼罪惡的肉燥飯對嗎，不過賴副總算開始跟鏡頭講話了，好的開始。另外推一下選歌，海豚刑警讚讚」。









