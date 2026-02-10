賴清德愛狗也在！在總統官邸過新年 谷立言：討論經貿與安全合作

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）與總統賴清德在總統官邸共慶農曆年。翻攝自AIT臉書



農曆春節將至，美國在台協會（AIT）今（2/10）在社群媒體釋出照片，處長谷立言（Raymond Greene）與總統賴清德在官邸共慶農曆新年，他表示共同針對深化美台在經貿、創新及安全領域的合作進行了深入討論。

AIT於社群媒體釋出3張谷立言到訪總統官邸的照片，總統賴清德、副總統蕭美琴、谷立言、AIT副處長梁凱雯（Karin Lang）、AIT政治組組長羅峻平（Michael Pignatello）及賴清德的愛犬「斑斑」一同於總統官邸前合影，大家還看著賴清德逗狗。

谷立言表示，他很榮幸能與賴清德在官邸共慶農曆新年，延續好友間節慶互訪的傳統。谷立言令說，他們針對深化美台在經貿、創新及安全領域的合作進行了深入討論；展望馬年，將繼續致力於並肩同行，透過堅如磐石的美台夥伴關係，共同打造更繁榮的世界。

