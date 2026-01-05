賴清德憂中國斬首戰？張景森：極權體制才怕

▲張景森表示，極權體制才害怕斬首戰，而斬首戰照出國家制度，比較擔心的絕對不是台灣。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 美國對委內瑞拉展開閃電軍事行動，不到半天時間便成功逮捕總統馬杜洛，對此有部分人士疾呼此舉恐讓中國有樣學樣，對台灣發動攻擊。行政院前政委張景森今（5）日分析，是誰該怕斬首戰？答案是極權體制，威權政權合法性往往繫於領袖個人的神話或使命，一旦象徵核心受損，接班正當性立刻出現裂縫，相較之下成熟的民主體制本就為「個人離場」而設計，清楚的繼任順序、分散權力結構與制度化流程，斬首戰終究是一面照妖鏡，照出制度本身，「比較擔心的絕對不是台灣！」

張景森表示，談到斬首戰，從政權運作的角度看，它測試是一個國家的制度韌性，也就是當權力核心突然消失，國家是否會隨之癱瘓？

張景森分析，對高度集權的威權體制而言，斬首戰是一種結構性威脅。這類政權的決策高度依賴少數人甚至單一領袖，官僚與軍事體系習慣等待指示、避免承擔責任。平時看似高效，一旦核心動搖，決策鏈便可能瞬間凍結，系統陷入觀望與內部猜忌。

張景森說，更重要的是，威權政權的合法性往往繫於領袖個人的神話或使命，一旦象徵核心受損，接班正當性立刻出現裂縫，風險從內部迅速擴散。

而相較之下，成熟的民主體制本就為「個人離場」而設計。清楚的繼任順序、分散的權力結構與制度化流程，使國家不至因單一人物消失而失序，甚至可能在外部衝擊下凝聚社會共識，獲得更大的國內授權與國際支持。

最後張景森表示，越是反覆將「斬首」視為紅線並加以渲染的政權，往往越暴露自身的不安，因為只有把國家命脈綁在少數人身上的體制，才會如此恐懼核心受損斬首戰終究是一面照妖鏡，照出制度本身，「比較擔心的絕對不是台灣！」

