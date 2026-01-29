賴清德憶當年！ 致敬陳菊「謝謝菊姐一生為民主付出的心力」

總統府昨天發布總統令，指監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，予以免職，自115年2月1日生效。總統賴清德今（29）日發文指出，陳菊因健康因素需要長期接受治療與復健，因此再次提出辭呈，他也勉予同意。賴清德向陳菊致敬，「謝謝菊姐一生為人權、民主付出的心力」希望她能夠早日康復。

總統賴清德、前監察院長陳菊。（圖／總統府）

賴清德今天透過社群發文回憶，當時他還擔任台南市長時，陳菊是高雄市長，「我們互相幫忙、一起行銷城市；後來無論我們各自擔任什麼職務，閒聊時的話題，總會回到台灣的民主和未來。」

陳菊請辭監察院長獲准。（資料圖／中天新聞）

賴清德盛讚，「菊姐是美麗島事件受刑人，一生為民主犧牲奉獻，先後擔任國民大會代表、高雄市市長與總統府秘書長等職務，長年投入公共事務，對國家社會貢獻深厚。」

最後，賴清德向陳菊致敬，「謝謝菊姐一生為人權、民主付出的心力」他也希望陳菊好好休養、專心復健，早日恢復健康。

