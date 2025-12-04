賴清德懇談20分鐘成參選契機？ 劉建國：全力以赴

雲林縣 / 綜合報導

聚焦2026地方大選，民進黨選對會正式拍板，建議由立委劉建國參選雲林縣長，有平面媒體報導，總統賴清德近期兩度南下雲林，還罕見邀劉建國同車長談20分鐘成了關鍵契機。對此，劉建國表示，既然受到黨的徵召自己就會全力以赴，另外，已經表態爭取國民黨提名的立委張嘉郡則回應，自己會以平常心看待。

一同揭開匾額上的紅布，上個月底和總統賴清德同框雲林宮廟行程，如今民進黨選對會敲定，由立委劉建國披戰袍出征，總統賴清德(11/30)說：「非常肯定我們劉建國劉委員，從2019年就是這樣一路以來幫忙台大醫院，然後也幫忙中央跟地方共同溝通協調。」

當時特別點名劉建國，原來是弦外之音，有平面媒體報導，總統賴清德在10天內兩度南下，更罕見邀請劉建國同車懇談，而在車上的20分鐘就成了關鍵契機，劉建國說：「戰士無選擇戰場的權利嘛，黨既然徵召我，我就是全力以赴。」

一切都有跡可循，更鬆口是受到總統鼓勵，下定決心再戰雲林張家，對此已經表態爭取國民黨提名的，立委張嘉郡回應，平常心看待所有可能的對手，相信國民黨會做出一個對雲林最好的佈局，自己也希望縣長張麗善的施政成績能被延續下去。

與此同時僅一水之隔，民進黨同樣拍板彰化布局，同樣是10月底，總統賴清德前往彰化伸港參香祈福，有意角逐彰化縣長的立委黃秀芳、陳素月也同框搶曝光。

另外還有彰化市長林世賢以及前彰化市長邱建富也表態參選，選對會敲定採取「類初選」，用對比式民調進行，並以國民黨立委謝衣鳳為假想敵，在12月15到18日周間進行民調，預計月底確認出戰人選，立委(民)黃秀芳說：「國民黨內包括謝衣鳯委員，這些人都是可敬的對手，但不管對手是誰秀芳都穩紮穩打。」

立委(民)陳素月說：「對於這樣子的決議，素月表示尊重，那在最後的一個階段，素月也會按照自己的步驟全力衝刺。」地方大選熱戰各陣營積極暖身。

