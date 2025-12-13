賴清德懷念「公道伯」：若執行王金平協調立院精神 政治氛圍有大幫助

總統賴清德今天出席宏道獎頒獎典禮致詞特別提到懷念「公道伯」、前立法院長王金平，賴清德說，立法院過去很少逕付二讀且慎用表決，王金平總是不厭其煩地居中協調朝野不同意見，若王金平過去建立的規範跟精神能被確實執行，相信對當前的政治氛圍一定有很大幫助。

總統賴清德（左四）13日在台北出席114年宏道獎頒獎 典禮，與中華奧會主席林鴻道（右四）、運動部長李 洋（左三）、奧運選手林郁婷（右三）、郭婞淳（左 二）、黃筱雯（右二）、李孟遠（左）、王冠閎（右 1）合影。

為因應當前包括財劃法、反年改等多項修法對於國家憲政民主與財政健全的挑戰，並促進行政、立法等部門對話，賴清德預定在下周一（15日）上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘，但立法院長韓國瑜已表明不克出席。

賴清德今天出席「114年宏道獎頒獎典禮」，與會者包括擔任宏道獎評審召集人的前立法院長王金平，以及中華奧會主席林鴻道、運動部長李洋等人。

賴清德致詞時，看到台下的王金平有感而發指出，他特別懷念「公道伯」王金平的精神，王金平在立法院長任內常常不厭其煩，一次又一次協調朝野不同的意見，盡量避免動用表決；當事情真的沒有辦法解決，真的要表決也是經大家同意，並一定要用民主的程序才能表決。

賴清德說，王金平擔任立法院長時，法案很少逕付二讀，一定要經過立院議事程序，即便要逕付二讀，也是朝野同意這個案子非常重要，應該直接逕付二讀，否則都是尊重立院委員會中心主義；也就是，院會一讀、委員會審查，再到院會二、三讀，院會二、三讀也要經過朝野協商。

賴清德表示，王金平過去在立院建立下來的規範和精神，若能夠確實執行的話，相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助。