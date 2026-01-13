賴清德成「最強獵才官」 5縣市律師連線陣容曝！

政治中心／饒婉馨報導

2026年縣市長大選被視為總統賴清德上任後的「期中考」，不僅是派系實力的檢驗，更是黨主席賴清德競選連任的關鍵。值得關注的是，黨內在後續的人選布陣中，從新北市蘇巧慧、嘉義縣蔡易餘到苗栗陳品安、宜蘭林國漳皆是律師出身，童子瑋則是法律系畢業。

















民進黨現階段已提名的蘇巧慧（左）和陳品安（右）皆是律師背景出身。（圖／民視新聞）

民進黨目前除了除初選區嘉義縣、台南市、高雄市外，剩下北、桃園二都，及新竹縣市、南投縣、花蓮縣，和外島的金門縣、連江縣尚未正式公告提名。根據《鏡週刊》報導，這次縣市長戰將中，「律師背景」者佔了極高比例。蘇巧慧與蔡易餘是台大法律系的學姊弟，兩人甚至在同一家知名法律事務所實習過；在蘇巧慧赴美取得雙法律碩士回台後，長期在新北偏鄉擔任義務律師；蔡易餘則選擇開業經營，兩人在基層都累積了深厚的法學信譽。社運出身的律師陳品安在艱困選區苗栗，展現了極強的戰鬥力。她曾參與「反瘋車」抗爭，為鄉親義務辯護，展現對土地的人文關懷。

蔡易餘（左）、林國漳（中）和童子瑋（右）3位人選自身都具有法律基礎。（圖／民視新聞）

然而轉戰宜蘭的林國漳，曾在宜蘭執業長達30年，並深受前院長游錫堃器重，因此對地方公部門事務極為熟悉。社運出身的律師陳品安在艱困選區苗栗，展現了極強的戰鬥力。基隆的童子瑋則因修習《地方制度法》開啟政治路，從大學經由老師介紹下短暫到國民黨立委辦公室實習，再來一路打拚到議長，這股「法治清流」被視為民進黨轉型、對抗藍白夾擊的重要利器。

