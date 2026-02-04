賴清德成「王牌助選員」！吳子嘉預言2026

▲總統賴清德信任度回升，重現「黃金交叉」。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 《美麗島電子報》2日公布最新1月國政民調，總統賴清德的信任度回升至46.9%，正式超越不信任度43.3%，這也是自去年7月以來，再度出現「黃金交叉」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，若3月民調進一步突破50%，賴清德在民進黨內的地位將「幾乎無人能敵」，也將成為黨內最關鍵的「助選員」，對2026年選戰布局具高度影響力。

吳子嘉3日在網路節目《董事長開講》中分析，民進黨正值立法院新會期權力重整期，總召改選已啟動登記程序，預計在2月24日開議前完成改選。目前包括前總召柯建銘、立委蔡其昌皆已表態參選，黨內權力結構是否洗牌，「萬年總召」老柯將會是續任，或是宣告畢業，引發政壇高度關注。

廣告 廣告

吳子嘉認為，若將立院權力布局與最新民調交叉觀察，賴清德此波信任度黃金交叉「非常不尋常」，顯示其政治能量正在快速回溫，且仍有明顯上攻空間，目前信任度為46.9%，距離突破50%僅一步之遙，未來數週的政治變化，將是關鍵觀察期。

吳子嘉進一步指出，若3月底立法院完成改選，且柯建銘未能續任總召，將被外界解讀為賴清德影響力進一步上升的關鍵指標。他強調，一旦賴清德站穩50%關卡，不僅在黨內難有挑戰者，更將成為民進黨2026年選戰最關鍵的「王牌助選員」，無論是站台輔選或議題領導，賴清德都將被視為民進黨最具號召力的政治核心，對整體選戰布局產生決定性影響。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

怕被「舔共」拖下水？盧秀燕低調訪美 他曝：鄭麗文淪中共月亮

賴清德民調重現「黃金交叉」！林濁水揭這件事：評價大翻案

李貞秀「辦不到」放棄中國籍！他揪2種特殊身分 網一看秒懂了