賴清德手插腋下擺「b-boy」姿勢！親訪街舞青年影片上線

總統賴清德重視青年政策，推出全新網路節目《追夢事務所》，邀請年輕人分享實現夢想的故事，第1集今（7）日上線，請到2位赴韓國學習街舞的青年，賴清德還一起擺出手插腋下的「b-boy」姿勢。

賴清德訪街舞青年。（圖／翻攝賴清德臉書）

賴清德臉書7日發文：「年輕人有夢，國家才有希望！這次，我在全新的 YT 系列節目《追夢事務所》，邀請大家共同認識年輕人的夢想。第一集《舞力全開跳出自我》，我遇到兩位熱愛街舞的青年。他們參加 教育部 的『青年百億海外圓夢基金計畫』，遠赴韓國向世界級舞團學習。在舞台上揮灑汗水，用行動實現夢想，也讓世界看見台灣。」

賴清德的發文稱：「名杰和博鈞告訴我，這趟旅程讓他們不只技術進步，視野也更開闊，更知道自己想往哪裡前進。他們的分享讓我十分感動，讓我知道，只要給年輕人機會，他們就能創造無限的可能。這正是我們推動『青年百億海外圓夢基金計畫』的初衷。我希望每個有夢想的青年，都能擁有飛向夢想的翅膀，不因家庭條件而失去逐夢的機會。邀請大家一起到我的 YouTube 頻道收看《追夢事務所》第一集，欣賞這兩位追夢青年的精采表現！」

