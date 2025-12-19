賴清德打藍白只是幌子？吳子嘉曝「目標是自己人」：要清除民進黨內憂隱患

藍白兩黨聯手召開記者會，預告對總統賴清德提出彈劾案，網路上「彈劾總統」的相關連署更是引起高度關注，對此總統府回應稱，只要合乎憲政體制，總統府都會給予尊重；媒體人吳子嘉分析，表面上賴清德是將槍口對準在野黨，實際上卻是為了清除民進黨內憂隱患。換句話說，吳子嘉認為，賴清德目標在於鞏固自己在黨內的絕對權威。

吳子嘉在《董事長開講》節目直言，無論是針對賴清德還是行政院長卓榮泰，要提到彈劾就只是一點用處都沒有的「罵人比賽」。吳子嘉指出，賴清德現在除了面臨藍白的夾擊，還有前總統蔡英文的內部壓力逼宮。

談到賴清德當前面臨的困境，吳子嘉透露，美國在台協會處長谷立言此前在綠營內部不穩定之際，私下找了國民黨立委徐巧芯以及國防外交委員會的人，甚至還拜訪國民黨主席鄭麗文，接著就發生國防預算兩度被退件的事情；吳子嘉猜測，這是因為賴清德不願意谷立言的力量分成「執政」、「在野」兩邊。

民眾黨團及國民黨團19日於立法院議場門外召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，圖為諷刺總統賴清德的巨型看板。（劉偉宏攝）

為什麼賴清德不願意分散谷立言的力量？吳子嘉表示，因為這個情況一旦發生，美國就不會在2028大選全力支持賴清德，若賴清德得不到美國的全力支持，民進黨內部就會出現造反風聲。吳子嘉大膽分析，所以賴清德現在攻擊藍白只是虛招，實際目的仍是鞏固自己在黨內的基本盤。

「台灣現在不是憲政僵局」，吳子嘉斷言，賴清德沒辦法把事情想到明年、後年，因為他現在只想著要顧住自己的絕對權威。吳子嘉認為，從這幾天谷立言、蔡英文、前行政院長蘇貞昌都沒有記錄講話，反倒是總統府資政謝長廷發聲，就可以印證，賴清德現在正在「藉打擊外患之名，做除掉內憂之實」。

