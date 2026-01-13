賴清德打趣「都不來咬耳朵」 鍾東錦：有句「悄悄話」想跟總統說

賴清德總統與苗栗縣長鍾東錦一同出席大千竹南醫院動土典禮。(記者彭健禮攝)

〔記者彭健禮／苗栗報導〕賴清德總統上午參加大千醫療社團法人竹南醫院動土典禮，致詞表示中央對苗栗的支持不遺餘力，且對苗栗的建設都在有計畫的鋪陳，希望讓苗栗越來越好。賴清德並打趣地說，之前他每次到苗栗，徐耀昌前縣長都會來歡迎他，「同時在我耳邊說他還缺什麼」，並對鍾東錦說「鍾縣長要學一下啊！你都沒跟我咬耳朵啦！」

對此，鍾東錦幽默回應，有句「悄悄話」特別想對賴總統說，「苗栗鄉親很熱情、很勤奮，也不自私，創稅比人多、拿得比人少，卻依然任勞任怨，希望中央能和我一起，多多疼惜我們苗栗這群可愛的鄉親。」

鍾東錦表示，其實在賴總統來之前，他就已經「公開咬耳朵」了。因為他早就公開表達訴求，可能是總統身邊雜音太多，沒有注意到。他指出，在總統尚未抵達會場前，就已先感謝中央對苗栗醫療體系的支持，但目前縣內最迫切的需求，還有科學園區實驗中學的設立。

鍾東錦說，竹南、頭份地區已成為全台少數人口逆勢成長的鄉鎮市，產業快速進駐，但教育資源卻明顯跟不上，未來2至3年內恐怕就會浮現問題。縣府目前先與陽明交通大學簽署MOU合作意向書，但若賴總統能夠指示推動科學園區實驗中學設立計畫，這才是真正造福竹、苗地區鄉親。

鍾東錦也直言，可能是幕僚提供給賴總統的資料不夠完整，根據縣府財政統計，近10年苗栗縣創稅為3681億元，但統籌分配稅款分配回來僅有828億元，苗栗創稅總額逐年攀升，兩者差距將近5倍，形成「繳多、回少」，這也是苗栗財政長期面臨困境的主要原因之一。

