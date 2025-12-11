賴清德打造1.25兆台灣之盾 陸委會：54%台灣人都支持

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

陸委會副主委梁文傑今(12/11)公布最新民調，針對總統賴清德日前提出1.25兆國防特別預算，建立「台灣之盾」等整體防衛系統，民調顯示，支持度達54%。

總統賴清德，資料照，總統府提供

梁文傑稍早召開陸委會例行記者會並公布最新民調，針對國防特別預算，支持度為54%；贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」為75.8%。

另外，有關「廣義維持現狀」支持度為85.1%；認同台灣的未來由台灣2300萬人決定有84.4%；另外，認為中共近期對我不友善升高，政府為69.6%、人民為52.9%。

陸委會表示，台灣民意反對中共消滅中華民國、併吞台灣的政治主張，及對台外交打壓、跨國鎮壓等蠻橫作為；贊成中華民國與中華人民共和國互不隸屬、維持兩岸現狀，支持政府強化自我防衛，捍衛國家主權與安全，以實力維護和平。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在12/4至12/8，以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1098份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.96%。

