賴清德批不審預算沒資格談憲政 民眾黨嗆：2025年底最大笑話

總統賴清德今天表示，立院無法如期審查中央政府總預算，還有什麼資格談憲政。民眾黨表示，一個「不副署、不公布、不執行」三讀通過法案的三不總統，難道想多一個「不要臉」，湊成一個四不像總統？圖為民眾黨主席黃國昌。(記者廖振輝攝)

〔記者李文馨／台北報導〕總統賴清德今天表示，如果立院沒辦法如期審查115年度中央政府總預算，還有什麼資格談憲政，希望國會儘速審議中央政府總預算跟國防特別預算。對此，民眾黨表示，一個「不副署、不公布、不執行」三讀通過法案的三不總統，難道想多一個「不要臉」，湊成一個四不像總統？痛批真正踐踏憲政秩序、違背法治精神、全國最沒資格談「憲政」2字的正是賴清德本人。

民眾黨透過聲明表示，賴政府踐踏軍警消權益，不依法編列立法院三讀通過，為軍人加薪、警消提高退休金的預算，自己連最基本的「依法編列預算」都做不到，「到底是跟誰借的勇氣、能這般臉不紅氣不喘的大放厥詞？」

民眾黨指出，立法院要求行政院依法、如實編列預算再送審，正是憲法賦予國會的核心職權，也是對人民納稅錢、對軍警消基層權益的把關。在行憲紀念日這天，一個「不副署、不公布、不執行」三讀通過法案的三不總統，難道想多一個「不要臉」，湊成一個四不像總統嗎？

民眾黨說，賴清德妄圖復辟綠色威權，釀成一波又一波的憲政災難、更遙控行政權凌駕代表民意的立法權，賴清德若真的如他所說的關心國家發展與人民利益，就請依法編列預算、親赴國會報告、恢復司法機關獨立運作，而不是在鏡頭前尷尬上演憂國憂民的獨腳戲。2025年末的最大笑話，就是此刻高喊要談憲政、卻因毀憲亂政要被彈劾的賴清德。

民眾黨主席黃國昌表示，這些話由曾說中華民國憲法是災難的賴清德口中說出，真的是無比諷刺。他質問，是誰允許行政院可以不依法編列立法院三讀通過為軍人加薪、警消提高退休金的預算？不依法編列預算、踐踏軍警消的尊嚴與權益，怎麼還敢大放厥詞？要審預算，依法編列不應該是最基本的嗎？

黃國昌說，「菩薩畏因，眾生畏果」，一個連最基本要守法都做不到的總統和行政院長，不好好檢討，還惱羞成怒、秀下限，早已被全民看破手腳。

