賴清德批中共軍演升高脅迫影響全球 肯定國軍快速應變從容自若

中國解放軍進行「正義使命-2025」圍台軍演，總統賴清德今（12/31）表示，中國在台灣周邊海空域實施軍演，並非單一事件，中國持續威權擴張、升高脅迫，嚴重影響全球；他肯定國軍第一時間以快速應變、以變制變、以及反制封鎖能力，鎮定以對、從容自若，驗證了平時訓練的成果。

賴總統今主持「中華民國115年1月份將官晉任授階典禮」致詞表示，晉任不僅是肯定表現，也賦予更重大的責任，期許將官們秉持初衷，持續帶領部隊前進，為國軍革新及國防安全，做出更多貢獻。

賴清德表示說，中國近日在台灣周邊海空域實施軍演，國軍官兵在第一時間投入兵力，以快速應變、以變制變、以及反制封鎖能力，鎮定以對、從容自若，驗證了平時訓練的成果。他要感謝國軍的努力和辛勞，共同守護國家安全。

賴清德表示，中國對台灣軍演並非單一事件，近期從日本周邊到南海，再到對台進行侵擾行動，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域的穩定，帶來高度不確定風險，也影響全球的航運、貿易與和平。

賴清德指出，面對當前多變的敵情及手段，期許所有國軍幹部以更高標準帶領部隊，強化戰備紀律與指揮效能。從平時的戰備整備，到各項即時應處，都能做到決策迅速、指管順暢、協同到位，成為一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力，確保國家安全與人民福祉。

賴清德說，將軍們長期在各領域展現的領導能力與卓越績效，就是國軍持續進步、提升國防韌性的重要動力。未來要繼續團結一致，堅定捍衛國家安全，守護民主與自由。

