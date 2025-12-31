賴清德批中國軍演「非單一事件」：威權擴張影響全球

賴清德總統表示，中國近日在台灣周邊海空域實施的軍事演習並非單一事件。（圖／中央社）





賴清德總統今主持「中華民國115年1月份將官晉任授階典禮」時指出，中國近日在台灣周邊海空域實施的軍事演習並非單一事件，而是其威權持續擴張、升高脅迫的具體展現。他強調，從日本周邊到南海，再到對台進行的侵擾行動，已對區域穩定構成高度不確定風險，並影響全球航運、貿易與和平。



總統除了高度肯定國軍第一時間迅速應變、以變制變、反制封鎖的能力，面對挑戰沉著應對、從容自若，驗證了平日訓練的紮實成果，也感謝全體官兵為守護國家安全所付出的努力與辛勞。

廣告 廣告



總統進一步強調，面對當前多變的敵情威脅與多元手段，他期許將軍及所有國軍幹部以更高標準帶領部隊，強化戰備紀律與指揮效能。從平時的戰備整備到各項即時應處，皆須做到決策迅速、指管順暢、協同到位，以期打造一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力，確保國家安全與人民福祉。



總統除了逐一恭賀晉升將官外，更特別提及趙建國晉任中將在任內深耕國軍戰略規劃、推動國防自主兵力整建，展現宏觀戰略眼光，是國軍轉型的重要推手。也對晉任少將的林獻欽、彭忠衎、張家穎、馮瑞華，肯定他們在維安、醫療保健、後勤整補或政戰心輔等領域全力以赴。他們的貢獻使國軍作戰能力持續精進、補保量能充實、醫療韌性強化，並提升官兵心理素質，進而鞏固國家中樞安全。



賴總統總結表示，諸位將軍長期在各領域展現的領導能力與卓越績效，正是國軍持續進步、提升國防韌性的重要動力。他期勉全體官兵未來團結一致，堅定捍衛國家安全，守護民主與自由。

更多東森新聞報導

快訊／77架共機大舉出海！ 3面包圍台灣

中共軍演展開！日本記者直擊飛彈發射 澎湖漁民視角曝光

雙城論壇後翻臉？蘇紫雲揭「正義使命」演習：極度不智

