賴清德批今年度總預算未審史上最荒謬 國民黨：你才荒謬、整個府院都荒謬

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立法院內政委員會日前審查今年度海洋委員會等單位預算。郭宏章攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

今年度中央政府總預算案目前仍在立院審查，總統賴清德昨批，恐創下中華民國憲政施行以來最荒謬情況。國民黨傍晚在臉書反擊，批賴「你才荒謬、整個府院都荒謬」，質疑賴不要求政院依法編預算 竟還怪立院不審總預算。

國民黨表示，今年度總預算審查卡觀的問題癥結點，在於去年藍白三讀通過有關軍人加薪及《財劃法》等修法，但行政院卓榮泰卻選擇送釋憲、不副署，後來送立院預算也未包含軍人加薪、《財劃法》等相關預算。

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國民黨質疑，政院未依法編列法定預算，立法院怎麼可審違法、不符規定的預算？立法院要求行政院依法編列預算後再審何錯之有？立院國民黨團已多次表示，只要行政院依法編列，馬上就可以開始審預算。

國民黨更批評，民進黨天天造謠、欺騙社會大眾，好像今年總預算案沒過，政府就什麼都做不了，但事實是依據《預算法》規定，原有經常性經費、延續性資本支出計畫依然可以比照上年度編列預算執行。

國民黨更提到，為照顧民生，今年3月藍白還先聯手通過包含河川整治、TPASS等共計718億元的新興計畫預算先行動支案，但當時不僅民進黨立委投反對票，卓榮泰也硬是拖到4月下旬才通過。

國民黨表示，依法審查預算、看緊人民荷包是立委法定職責，呼籲賴清德立刻停止情緒勒索，依法執行立院三讀法案、編列預算；不依法編列預算、延誤新興計畫執行、造謠、栽贓在野黨違憲是民進黨政府與賴清德。

國民黨說，賴清德喊「軍警消守護人民」，轉頭又跟卓榮泰一起哭窮說立院讓總預算卡關，根本沒有搞清楚狀況，到底是誰比較荒謬？

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