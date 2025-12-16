賴清德批修法危及憲政 黃國昌反嗆：注定在中華民國憲政史上留下罵名

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠／攝

總統賴清德昨（15）日深夜發布談話影片指出，立法院強行通過《財政收支劃分法》與反年改相關修法，恐造成財政失衡、年金提早破產及重大國政停擺，危及民主憲政與國家安全，並指願以合憲方式赴立法院進行國情報告。並細數爭議法案，指法案若通過，會將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

對此，民眾黨主席黃國昌今（16）日砲轟，不合邏輯的詭辯，並嗆賴搞獨裁，丟臉丟到國際社會上面，已經開始語無倫次了嗎？並痛批賴清德、行政院長卓榮泰踐踏民主憲政，「注定在中華民國憲政史上留下罵名。」

黃國昌上午於台北地方法院接受媒體聯訪，被問到怎麼看總統府昨釋出賴清德的談話影片，黃國昌批，賴清德自己搞獨裁，結果說國會三讀通過的法律是獨裁？賴清德是要搞獨裁，丟臉丟到國際社會上面，已經開始語無倫次了嗎？連這種不合邏輯的詭辯都說得出來？

黃國昌說，就請賴清德總統回答一個最基本問題，哪一個國家國會三讀通過的法律覆議案，被立法院否決了後，結果行政部門可以選擇不公布？只有獨裁國家才能幹這樣的事情吧？賴清德、卓榮泰，「你們踐踏台灣的民主憲政，注定在中華民國憲政史上留下罵名。」

