賴清德批先審部分預算是為德不卒 藍反嗆：誰才是大吃法案自助餐？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

總統賴清德今（10）日說，國民黨如果能夠意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，「但是如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒」。國民黨發言人牛煦庭今天也對此作出回應，直言賴清德應該好好想想，是誰先意圖用這些民生相關的預算來搞情緒勒索，誰才是真正的「為德不卒」，難道不是賴「大吃法案自助餐」的行政團隊嗎？

對於賴清德的說法，牛煦庭說，賴清德總統應該好好想，是誰先意圖用這些民生相關的預算來搞情緒勒索。第二個，賴總統應該好好想一想，誰才是真正為德不卒，「難道不是你那大吃法案自助餐的行政團隊嗎？」立法院三讀通過了法案，行政院就應該要照章來執行，不應該吃自助餐，這句話我們會原封不動的來奉還。

牛煦庭說，軍人加薪的法案早就已經過關，都願意花上兆元去購買武器，為什麼大概規模百億的軍人加薪，到現在都不願意依法編列呢？而我們的退休警消公教一輩子為國家奉獻，這個停砍退休待遇，這麼簡單的事情，為什麼不願意予以照顧呢？就是因為立法院的法案，行政院拒絕依法編列預算，所以才導致了預算僵局，所以這一切僵局的開端，不就是因為行政團隊想要吃自助餐嗎？

牛煦庭說，賴總統今天氣急敗壞的再次指責在野，不但沒有辦法解決問題，反而恰恰證明自己沒有能力解決朝野僵局，只會製造更多的問題，而且毫無格局。



