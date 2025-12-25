賴清德批卡總預算沒資格談憲政 民眾黨酸「三不總統」再多一個不要臉？

黃國昌。李政龍攝



「115年度中央政府總預算案」至今尚未審查，總統賴清德今天（12/25）下午重砲痛批在野「如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，不要再跟人家談什麼憲政」。民眾黨痛批，在行憲紀念日這天，一個「不副署、不公佈、不執行」三讀通過法案的三不總統，難到想多一個「不要臉」 ，湊成一個四不像總統嗎？

賴清德今說重話：「如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，不要再跟人家談什麼憲政。連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格談憲政？」

廣告 廣告

民眾黨嚴正駁斥，真正踐踏憲政秩序、違背法治精神、全國最沒資格談「憲政」2字的正是賴清德本人。

民眾黨表示，賴政府踐踏軍警消權益，不依法編列立法院三讀通過，為軍人加薪、警消提高退休金的預算，自己連最基本的「依法編列預算」都做不到，到底是跟誰借的勇氣、能這般臉不紅氣不喘的大放厥詞？

民眾黨也說，立法院要求行政院依法、如實編列預算再送審，正是憲法賦予國會的核心職權，也是對人民納稅錢、對軍警消基層權益的把關。在行憲紀念日這天，一個「不副署、不公佈、不執行」三讀通過法案的三不總統，難到想多一個「不要臉」 ，湊成一個四不像總統嗎？

民眾黨說，賴清德妄圖復辟綠色威權，釀成一波又一波的憲政災難、更遙控行政權凌駕代表民意的立法權，賴清德若真的如他所說的關心國家發展與人民利益，就請依法編列預算、親赴國會報告、恢復司法機關獨立運作，而不是在鏡頭前尷尬上演憂國憂民的獨角戲。

民眾黨指出，2025年末的最大笑話，就是此刻高喊要談憲政，卻因毀憲亂政遭彈劾的賴清德。

更多太報報導

宏都拉斯總統當選人想與台灣復交 中國外交部發聲了

親台派當選總統可望恢復邦交？回顧台宏82年邦誼變化

川普力挺親台候選人當選宏都拉斯總統 國會議長拒承認斥「選舉政變」