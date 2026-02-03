賴清德批國民黨：不審總預算只進行國共合作「對台灣是危險的」

賴清德說，不審中央政府總預算及國防特別預算，只進行國共合作，對台灣來講是危險的。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 「國共兩黨智庫論壇」今（3）日在北京開幕，國民黨副主席蕭旭岑率團參與。對此，總統賴清德表示，希望在野黨進行國共交流的同時，也不能忘記身為國會最大在野黨應盡的責任。他說，面對中國威脅的時候，不能夠不審中央政府總預算及國防特別預算，只進行國共合作，這對台灣來講是危險的。他相信，社會大眾應該很清楚，台灣必須要有強大的國防安全力量，才有辦法對等進行兩岸交流，希望國民黨能夠了解。

賴清德今上午出席「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，與會者包括副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉。

媒體詢問，民進黨政府與國民黨在對外經貿產業政策上，是不是呈現兩種不同路線？賴清德表示，民進黨政府不僅僅重視台美，或是台灣跟世界各國的國際關係，也同樣重視兩岸關係。他說，前總統蔡英文上任開始，清楚講明「承諾不變、善意不變，不會在壓力下屈服，也不會走回頭路」，而他上任的時候也特別提到，希望經由交流、對話，進行合作來達到和平共榮的目標。

賴清德指出，他擔任行政院長開始，在立法院備詢的時候也不斷強調，兩岸有共同的敵人，包括天災、地變、傳染病；不過，兩岸也有共同的目標，就是創造兩岸人民的福祉。他說，只要中國正視中華民國存在的事實，也願意尊重台灣人民自由、民主生活的方式，只要能夠對等、尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，創造和平共榮。

「希望國際社會也能夠看見台灣守護國家的決心。」賴清德說，守護民主、守護主權不應該被解讀為挑釁，所以希望在野黨進行國共交流的同時，也不能夠忘記身為國會最大在野黨，跟民眾黨結合，主導整個國會應盡的責任。

賴清德指出，推動國政是他、行政院長、行政團隊的責任，而監督是國會的責任，有義務去審查中央政府總預算這些福國利民的重大政策，也有責任審議國防特別預算。他說，特別是在面對中國威脅的時候，不能夠不審中央政府總預算及國防特別預算，只進行國共的合作，這對台灣來講是危險的。他相信，社會大眾應該很清楚，台灣必須要有厚實的底氣、強大的國防安全力量，才有辦法對等地進行兩岸交流，希望國民黨能夠了解。

賴清德重申，今天召開記者會並不是針對國民黨進行國共交流而開，但是剛好可以提供對比，讓國人做一個清楚的辨識，到底是民進黨政府目前推動的攜手美國、友盟走進國際的經濟戰略對台灣比較有利，還是在野黨推動的二次西進對台灣的經濟發展比較有利。他說，如果國人仔細了解、清楚辨識，去年經濟成長率或是蔡英文前總統過去八年的經濟成長率、馬英九前總統八年的經濟成長率，孰優孰劣應該會看得清楚。

