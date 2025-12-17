賴清德批在野修法挺貪污？王鴻薇打臉：你的愛將也提案！

國民黨立委王鴻薇今（17）日接受媒體專訪時，針對總統賴清德發布九分鐘影片批評在野黨「濫權修法」一事強力反擊。她指出，賴清德批評的「五萬元以下貪污免除刑責」修法，其實民進黨立委也有提案，質疑賴總統「不食人間煙火」，每天只想著鬥爭在野黨。

國民黨立委王鴻薇。（圖／中天新聞）

王鴻薇表示，此修法源於「清潔隊員32元電鍋案」，該員工好心將價值32元的電鍋送給拾荒老婦，卻被以貪污治罪條例起訴判刑，引發社會譁然。她強調，修法內容是「五萬元以下可減輕或免除刑責」，給予法官裁量空間，避免類似荒謬判決再次發生。

王鴻薇直言賴清德的愛將、立委賴瑞隆也有提案，而且連署的包含吳思瑤、沈伯洋、王義川，都是賴清德的愛將，賴總統批評此修法，等同批評自己黨內立委。

民進黨立委也有針對「五萬以下貪污除罪」提案並連署。（圖／資料照）

王鴻薇痛批，賴清德對前陣子長照悲歌案（年邁老婦殺腦麻兒子）也未表態特赦，顯示總統缺乏溫度與悲天憫人之心。她質疑，賴清德是否每天關在辦公室，被只會拍馬屁的官員包圍，「國安日報上完全沒有這些民間疾苦嗎？」

針對行政院長卓榮泰對國會通過法案採「不副署」策略，王鴻薇批評這將成為憲政史上首位對法律案不副署的院長。她強調，立法委員都是民選產生，卓榮泰僅由賴清德任命，沒有民意基礎，「你覺得無法執行就辭職滾蛋，每天叫我們倒閣，笑死人了！」

王鴻薇強調，卓榮泰先前對「國會改革法」提覆議被否決後又不執行，現在又用「不副署」方式對抗，前後矛盾。

