賴清德批在野兩度修財劃法「從中央搬走逾6000億」 籲朝野重啟協商
總統賴清德今（26）日談及近期爭議不斷的《財政收支劃分法》修法，他表示，在野黨兩度推動修正，第一次就從中央「搬走」4165億元，第二次又再拿走2000多億元，已大幅壓縮中央財政空間，使行政院送交立法院審查的明年度中央政府總預算「不得不舉債3000多億元」；若完全按照第二次在野黨修法版本編列，中央未來勢必要舉債5000多億元，並會違反《公債法》舉債上限。
賴清德強調，如果財劃法能建立一套合理的中央與地方財政分配機制，未來中央仍有能力同時推動國防建設、國家建設、經濟發展與社會照顧。
賴清德舉例，今年颱風來襲造成災情，立法院必須通過相關特別預算，花蓮地方災損與台中非洲豬瘟疫情爆發時，也都需要中央出手協助。他示警，若依照第二次在野黨修正通過的財劃法版本，中央未來在救災上都可能出現困難，更遑論進一步加強對人民的照顧、推動經濟發展、擴大國家建設，或提高國防預算保護國家安全。
賴清德批評，立法院在在野黨推動兩次財劃法修法時，明知行政院版本即將送出，卻直接逕付二讀、強行表決，既沒有經過充分討論與社會溝通，也未採納行政院意見，「這樣的版本很難推動，對國家整體發展是不利的」。
賴清德呼籲，行政、立法兩院以及立法院朝野黨團應重新坐下來協商財劃法。他強調，行政院版財劃法已經送到立法院，應交付委員會討論，透過協商訂出一個新的財劃法版本，既能保存中央力量，也能落實地方自治，才是對國家及各縣市人民都有利的作法。若能談出一部「合理的」財劃法，未來不論是常態國防預算或國防特別預算，「都不會有問題」，才能在兼顧國防、安全、建設與民生的前提下，維持國家長遠發展。
責任編輯／周瑾逸
