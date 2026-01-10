賴清德批在野審預算「為德不卒」 她嗆完全無作為「缺德」

賴總統認為在野黨為德不卒，王鴻薇嗆你完全無作為，不就是缺德了嗎？（圖：王鴻薇臉書）

總預算卡關，藍白立委擬優先審議具有急迫性的新興預算項目，不過，賴清德總統表示，只是讓少數的新增預算通過，這是「為德不卒」。國民黨立委王鴻薇今天（10日）開轟，你有努力找在野黨協調，讓總預算通過嗎？還是每天在做政治性的操作，說在野黨為德不卒，但你完全無作為，不就是缺德了嗎？

國民黨發言人、立委牛煦庭也痛批，行政院想要吃自助餐，拒絕依法為立法院已通過的法案編列預算，行政團隊選擇性執行，才造成預算僵局，並非立法院「為德不卒」，希望賴總統思考，「是誰先意圖用這些民生相關的預算來搞情緒勒索，這句話我們會原封不動地奉還。」

賴總統指出，國民黨如果能夠意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，但國家總預算環環相扣，沒有國防預算、沒有國家安全，沒有經濟建設預算，就無法兼顧到國計民生，如果不通過基礎建設預算，各縣市的建設就會停擺，也會影響人民的生活。