賴清德批在野封殺預算！請託韓國瑜盡責 喊話全民評評理

農曆春節將至，賴清德總統今（2）日上午前往台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，在受訪時表示，在野黨持續封殺總預算，希望全民能評評理，此外也請託立法院長韓國瑜，希望其盡到國會議長權責，讓預算盡速通過。

針對政府總預算、國防特別條例持續遭在野封殺，賴清德表示，在立法院當家的國民黨、民眾黨，在預算會期內對於福國利民的中央政府總預算沒有任何審查，同時無視大陸的威脅，也同樣阻撓國防特別條例，卻用盡全力、因人設事，強行表決通過顏寬恆條款、中天條款，同時也通過國民黨再度擁有黨產，「我覺得這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理」。

至於針對通過的「爭議法案」，府院是否會以「不副署」因應，賴清德回應，行政院已經公開說明，針對這三個強行表決通過的法律，會運用合憲、合法的方式面對，目前正在積極的跟專家學者討論當中。

此外針對立法院長韓國瑜，賴清德則說，他身為總統，對立法院長沒有批評，只有請託，請託韓院長能夠注重未來國家的長遠發展，不管是國家安全或者是經濟發展、人民福祉，希望韓國瑜能夠發揮功能，讓中央政府總預算、國防特別預算盡速通過，這是立法委員的職責，應該也是國會議長應該有的權責。

