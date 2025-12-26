賴清德批在野拒審預算 傅崐萁反嗆違法總統「教壞囝仔大小」：以為是台南市長？

傅崐萁今批總預算是違法預算，酸賴清德把台灣變成人治國家，還以為自己是台南市長。（鏡報李智為）

行政院送出的明年度中央政府總預算案和國防特別條例預算，在立法院均被藍白以人數優勢封殺，送不進委員會討論。總統賴清德昨（25日）出席桃機三航啟用典禮時，直言對於明年即將到來、總預算審查卻還未展開相當憂心，呼籲立法院盡速審查以維護人民權益。中國國民黨立法院黨團總召傅崐萁今（26日）則反批賴清德是違反總統，要叫大家跟他一起違法，「這是教壞囝仔大小」。

總預算、國防預算立院卡關 賴清德籲維護人民權益

賴總統昨在活動致詞中提到，政黨競爭不應犧牲國家與人民利益，希望立法院審慎、盡速審查通過中央政府總預算案，尤其更應該依法審查國防特別預算，如立法院認為有不妥之處，可以刪除、但不應以程序手段卡關、不願排案。他更批立法院如果無法如期審查總預算，連最基本的國家發展、公共建設、人民所需預算都因政治理由被阻擋，還有什麼資格談憲政？呼籲在野黨應和執政黨共同合作，盡速審議總預算和國防預算，維護國家正常運作與人民權益。

另一方面，近日行政院以《財劃法》再修正案違憲，恐增加政府舉債為考量，不予副署執行，引發藍白不滿，而日前同樣備受爭議的停砍年金法案，立法院三讀送出修正條文，傳出政院也將採同樣模式來因應處理。

傅崐萁批賴清德以為是台南市長 嗆台灣變人治國家

國民黨團總召傅崐萁今在立法院被問及上述問題時，先是開轟賴清德政府，從去年就職到現在有多少案子不依法執行，稱台灣「已經變成一個完全人治的國家，賴清德想做什麼就做什麼」，批賴不願意聽、不願意看，也不願意思考，以為自己還是台南市長、把立法院當台南市議會。

對於賴清德提到要注意憲政，傅崐萁提到先前憲法法庭開會評議，判決《憲訴法》修正案違法，他說賴總統告訴全世界的民主國家大法官是5大於6，是滑天下之大稽，連小學生的算術都要重教，如果這是「賴語錄」或「賴氏憲法」的規定，他們非常遺憾。

反指總預算違法！藍白拒審 傅崐萁稱「做該做的事」

而針對中央政府總預算審查卡關一事，傅崐萁反指總預算編列是違法的，很多法律通過的案子沒有編進去，直指是違法的預算還要強迫國會來當一起共犯，「一個違法的總統要叫大家一起跟他違法，我想這是教壞囝仔大小，我們還是會依法來做我們該做的事情」。

