賴清德批在野提彈劾「浪費時間」 黃國昌：先為大罷免道歉

披著鮮豔的紅色圍巾開口大聲唱，國民黨主席鄭麗文主持國民黨自辦的元旦升旗典禮，與支持者熱情互動，致詞更表示希望朝野放下過去歧見、惡鬥情緒。

鄭麗文表示，「希望我們不要在內部自己找敵人，希望我們停止內鬥，希望我們放下仇恨，不但我希望朝野和解，我也希望兩岸和解，我更希望美中和解，全世界都和解。」

不過鄭麗文上任後首次在黨部升旗，前總統馬英九、前主席吳伯雄、朱立倫等人都缺席，鄭麗文解釋，只邀請中央黨部的一級主管跟副主席，沒有刻意擴大邀請。而稍早鄭麗文出席總統府前元旦升旗，與總統賴清德的互動也備受關注。

廣告 廣告

總統賴清德入場時與5院院長握手致意，隨後朝鄭麗文所在的方向揮手，但由於雙方的距離較遠，因此沒有任何互動。

國民黨主席鄭麗文提及，「我沒有看到，他是跟我揮手嗎？應該不是吧，我的感覺應該不是對我揮手。」

針對藍白日前提案彈劾，賴總統批評明知道沒有三分之二的多數還要提案是浪費時間，一早到新北市參加元旦升旗活動的民眾黨主席黃國昌也予以反擊。

民眾黨主席黃國昌批評，「賴清德總統要不要針對撕裂台灣社會、浪費台灣社會一整年的大罷免，跟台灣人民道歉？」

民眾黨也在臉書發表元旦文告，點出民進黨執政5大問題，也倡議聯合政府為台灣出路找解方，但賴清德卻在國家內部製造敵人、分裂社會。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜呼籲，「我也要拜託藍白立院黨團，趕快聽鄭主席的勸告、趕快回頭是岸。」

陳培瑜強調，人民很樂意見到立法院發揮監督的權力，好好監督行政機關，也想看到在朝野合作的情況下，台灣才能夠走得長治久安、國家永續發展。