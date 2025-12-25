賴清德批在野擋預算「憑啥談憲政」 林沛祥反嗆：不尊重憲法才導致危機

總統賴清德今（25）日出席活動時，罕見地公開砲轟藍白立院黨團，批評阻擋國防特別預算和明年度總預算「有什麼資格談憲政？」對此，國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥直批，賴清德把立法院和憲法視為敵人和災難，都是因為對於憲法和中華民國的不尊重、不信任，才導致現在的憲政危機。

國民黨立委林沛祥。（資料照／中天新聞）

賴清德今日出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮時，罕見地對在野黨砲轟，提到8年1.25兆元國防特別預算，不但在立法院程序委員會4度封殺，明年度中央政府總預算案至今也未排審。

賴清德指出，中央政府總預算應該要迅速付委，今天是12月25日，距離12月31日只剩最後6天，憲法明文規定立法院對明年度預算要在今年12月31日前審完，但現在連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會。賴清德強調，如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展、人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？

總統賴清德。（圖／中天新聞）

對此，林沛祥回應，「我不認同賴清德說，總預算跟國防特別預算耽擱是因為藍白立委」。林沛祥提到，總預算的耽擱主要是因為2點；第一，立法院依法三讀通過的法案，本來就應該編列預算並加以執行，但是軍人加薪和警消特別條例，這兩個應該編列的預算，行政院都沒編進去，身為中華民國的國會議員，我們當然反對這種三讀通過的法案，但行政院實質上用不編足預算的方式來廢除。

第二，行政院說《財劃法》窒礙難行，提覆議案之後被立法院否決，然後經過總統公布之後，居然選擇不副署，這是行政院長主動對總統提出的不信任跟否定案。所以主要的原因還是在於行政院的不願意配合，不是因為立法院。

林沛祥接著談到國防特別預算，這當中最重要的就是1.25兆元的部分，在野黨希望提出的總統本人能夠到國會，而不是只有AIT的一個處長或是美國哪一個官員來做說明。這是中華民國的預算，是由中華民國總統所提出，主動來立法院對全國人民說明，接受全部國會議員的監督，這才是合理的方向。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

最後林沛祥直言，賴清德總統似乎把立法院和中華民國憲法視為敵人和災難，才會發表出這些奇怪言論，但一切原因全是賴清德對於憲法和中華民國的不尊重、不信任，才導致現在的憲政危機。

