賴清德批在野擱置總預算「沒資格談憲政」 國民黨反轟：政治渣男

總統賴清德昨日出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮時，重砲抨擊在野黨，擱置明年度中央政府總預算審查，「有什麼資格談憲政？」對此，國民黨今（26）日反批賴清德，「根本是只想掌權、不想負責的政治渣男！」

總統賴清德。（圖／總統府提供）

賴清德昨日表示，中央政府總預算應該要迅速付委，《憲法》明文規定立院對明年度預算要在今年12月31日前審完，但現在連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會。賴清德強調，如果立院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展、人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？

對此，國民黨今日在臉書發文，開頭就批評，「賴清德原形畢露，怒嗆民意沒資格監督？」賴清德以總預算卡關為由，怒嗆立法院「有什麼資格談憲政」，但事實是，立法院早已三讀通過軍人加薪、提升警消退休金修法，賴政府違法不編預算，才導致如今僵局！賴清德一句「有什麼資格」，踐踏民有、民治、民享的開國精神，更令全民驚覺，原來我們的民權，還要看總統覺得有沒有資格？

國民黨中央黨部。（資料照／中天新聞網）

國民黨批評，國會是代表民意的殿堂，政府應依法執行國會三讀通過的法案，尤其提升軍警消待遇，是落實照顧國家英雄，賴政府寧願把錢給馬桶商買軍火，卻不照顧軍人，談何提升國防、抵抗侵略？民進黨的低級政治操作，欺騙不了國人！

國民黨表示，審查預算、監督行政是立法院的天職，在野黨要求軍人加薪、武器達標，哪點不是為了保衛國家？身為總統的賴清德，不善盡溝通協調的責任，只想要國會乖乖聽話，甚至情勒全民、高喊「在野獨裁」，根本是只想掌權、不想負責的政治渣男！

國民黨反批賴清德原形畢露。（圖／國民黨臉書）

國民黨直言，賴清德動用大法官封殺立法權，如今又喊出「資格論」，恐怕就是坐實他口中的「不是表決多數就是贏」，只有贊成賴清德、支持民進黨的聲音才算數，民權不是賴清德的施捨，不須同意才有資格，監督的聲音更不是雜質，而是代表民意制衡的力量。

