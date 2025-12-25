賴清德批在野無資格談憲政 民眾黨：不副署不公布不執行的三不總統還想多個不要臉？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

明年度中央政府總預算尚未付委，總統賴清德今（25）日表示，若立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算，不要再和人家談什麼憲政，連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格再談憲政？對此，民眾黨抨擊，全國最沒資格談憲政的就是賴清德，立法院要求行政院依法、如實編列預算再送審，正是憲法賦予國會的核心職權，也是對人民納稅錢、對軍警消基層權益的把關。在行憲紀念日這天，一個「不副署、不公佈、不執行」三讀通過法案的三不總統，難道想多一個「不要臉」 ，湊成一個四不像總統嗎？

圖為民眾黨主席黃國昌。（圖／民眾黨提供）

針對賴清德總統今日惱羞成怒，打人喊救人的誣指在野黨「卡總預算、沒資格談憲政」，民眾黨嚴正駁斥，真正踐踏憲政秩序、違背法治精神、全國最沒資格談「憲政」2字的正是賴清德本人。

民眾黨表示，賴政府踐踏軍警消權益，不依法編列立法院三讀通過，為軍人加薪、警消提高退休金的預算，自己連最基本的「依法編列預算」都做不到，到底是跟誰借的勇氣、能這般臉不紅氣不喘的大放厥詞？立法院要求行政院依法、如實編列預算再送審，正是憲法賦予國會的核心職權，也是對人民納稅錢、對軍警消基層權益的把關。在行憲紀念日這天，一個「不副署、不公佈、不執行」三讀通過法案的三不總統，難到想多一個「不要臉」 ，湊成一個四不像總統嗎？

民眾黨指出，賴清德妄圖復辟綠色威權，釀成一波又一波的憲政災難、更遙控行政權凌駕代表民意的立法權，賴清德若真的如他所說的關心國家發展與人民利益，就請依法編列預算、親赴國會報告、恢復司法機關獨立運作，而不是在鏡頭前尷尬上演憂國憂民的獨角戲。2025年末的最大笑話，就是此刻高喊要談憲政，卻因毀憲亂政遭彈劾的賴清德。

