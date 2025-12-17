賴清德批在野獨裁、卓榮泰稱忍無可忍 蔣萬安：民眾對民進黨才忍無可忍

台北市長蔣萬安視察北士科重劃區。（圖／方萬民攝）

行政院長卓榮泰15日宣布，依《憲法》決定不副署《財劃法》，創下憲政首例。賴清德總統、行政院長卓榮泰更表示，「藍白在野獨裁」、「忍無可忍」。台北市長蔣萬安今（17）日表示，行政院不副署這件事不只是影響財政規畫，包含銜接北士科輕軌以及捷運十字路廊也會受影響。並表示，忍無可忍這4個字常聽到民眾對民進黨政府說過，「在野獨裁這4個字，反而古今中外沒有人聽過」。

蔣萬安今日受訪表示，行政院不副署這件事不只是影響財政規畫，接下來整體包含市政推動，不管捷運、校舍改建、市場改建等，確實都有影響，當然也包含銜接北士科輕軌以及捷運十字路廊，這些不只是耽誤台北市政推動，也耽誤國際對台灣AI產業發展。

對於賴清德總統批藍白「在野獨裁」、卓榮泰表示，在野黨屢屢破壞憲法及預算法規定，「我們已經忍無可忍！」，蔣萬安表示，忍無可忍這4個字常聽到民眾對民進黨政府說過，「在野獨裁這4個字，反而古今中外沒有人聽過」。

