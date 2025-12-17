賴清德批在野獨裁 蔣萬安：古今中外沒聽過

台北市長蔣萬安今（17日）表示，古今中外沒有聽過「在野獨裁」，行政院不副署財劃法，已對地方整體市政推動和財務造成一定衝擊。（圖／台北市政府提供）

行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》後，總統賴清德先痛批「在野獨裁」，卓榮泰接受媒體專訪時也說在野屢屢破壞憲法及預算法規定，已經忍無可忍。對此，台北市長蔣萬安今（17日）表示，古今中外沒有聽過「在野獨裁」，行政院不副署財劃法，已對地方整體市政推動和財務造成一定衝擊。

賴清德日前痛批，國會正在加速推動濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。卓榮泰昨日接受《自由時報》專訪時也說，在野屢屢破壞憲法及預算法規定，「我們已經忍無可忍」。

對此，蔣萬安今天赴北市科T17、18基地視察時，表示「忍無可忍」這4個字是常聽到民眾對民進黨政府說過，而「在野獨裁」這4個字，反而古今中外沒有聽過。

蔣萬安也說，行政院不副署《財劃法》，必然對地方整體市政推動和財務造成一定衝擊，不管是捷運、校舍以及市場改建等，都會受到影響。當然也包含未來銜接北士科的輕軌以及捷運十字路廊，這不僅耽誤台北市政推動，也耽誤台灣AI產業發展。



