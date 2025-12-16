賴清德批在野獨裁！黃國昌批賴語無倫次：自己搞獨裁說國會三讀法律是獨裁？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

總統賴清德昨（15）日深夜發布錄影談話，稱國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。民眾黨主席黃國昌今天質問，賴清德自己搞獨裁，結果說國會三讀通過的法律是獨裁？已經開始語無倫次了？

黃國昌受訪。（圖／黃國昌辦公室提供）

黃國昌今早在北院外受訪，被問到怎麼看總統府昨天釋出賴清德的談話影片，賴清德先批評在野獨裁，然後最後又說可以合憲的方式到立法院進行國情報告？

對此，黃國昌回應，賴清德自己搞獨裁，結果說國會三讀通過的法律是獨裁？賴清德是要搞獨裁，丟臉丟到國際社會上面，已經開始語無倫次了嗎？連這種不合邏輯的詭辯都說得出來，他就請賴清德總統回答一個最基本的問題：哪一個國家國會三讀通過的法律覆議案被立法院否決了以後，結果行政部門還可以選擇不公佈？只有獨裁國家才能幹這樣的事情吧？賴清德、卓榮泰，你們踐踏台灣的民主憲政，注定在中華民國憲政史上留下罵名。



