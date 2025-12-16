賴清德批在野獨裁 黃國昌：踐踏民主憲政注定留下罵名

立法院在野黨團再修版《財劃法》，中央確定不副署也不公布，總統賴清德更在昨（15）天晚間發布錄影談話，砲轟國會強行推動一系列濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。此話一出，引發在野黨強烈抨擊，民眾黨主席黃國昌回嗆總統自己搞獨裁，如此踐踏民主憲政注定留下罵名，國民黨立院黨團書記長羅智強則開酸「只有行政獨裁、沒有在野獨裁」。

嗆賴總統「搞獨裁」 黃國昌：注定留下罵名

府院總統、院長強烈定調，怒轟在野黨修法就是獨裁，尤其行政院長卓榮泰前一天記者會上，針對再修版《財劃法》不願副署，朝野之間對抗再度升級。黃國昌怒轟，「賴清德自己搞獨裁，結果說國會三讀通過的法律是獨裁。」更痛批賴清德、卓榮泰兩人踐踏台灣的民主憲政，注定在憲政史上留下罵名。

駁獨裁！羅智強酸總統「憲政智慧像外星人」

國民黨立院黨團書記長羅智強也批評，從來沒聽過全世界有「在野獨裁」這個名詞，沒有國會、沒有憲政權力平衡叫做「行政獨裁」，強調全世界只有行政權有獨裁的可能性，沒有在野獨裁，大酸總統的憲政智慧已經到了外星人等級。

韓國瑜沒去國政茶敘 鍾佳濱怒嗆「沒出息」

儘管賴清德15日召開國政茶敘，但會議桌上只有行政、考試兩院院長，獨缺立法院長韓國瑜。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，總統是否能夠再動用第44條的院際調解權，希望到時候韓國瑜能夠一起參與，「不然他沒有出席就是沒有出息」。民進黨矛頭直指國會議長，這波總統府與兩院之爭恐怕才剛剛開始！

廣告 廣告

台北／陳蜀強、江勝代、黃子庭、郭致汎 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

二審翻盤！高虹安將回任新竹市長 邱臣遠促內政部：儘快通過復職申請

財劃法「不副署、不公布」 王金平：盼朝野圓滿解決

全文／賴清德挺卓揆不副署財劃法 嚴正呼籲立院「撤回違憲爭議法案」