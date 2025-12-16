賴清德批在野獨裁！黃國昌「這句話」反嗆

▲總統賴清德批在野獨裁，民眾黨立院黨團總召黃國昌反嗆，自己搞獨裁說國會三讀法律是獨裁。（圖／記者呂炯昌攝)

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德昨日深夜發布錄影談話，稱國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。民眾黨主席黃國昌今日反問，賴清德自己搞獨裁，結果說國會三讀通過的法律是獨裁？已經開始語無倫次了？

台北地方法院審理前民眾黨主席柯文哲台北市長任內涉京華城容積等弊案，今天上午繼續開辯論庭。針對賴清德指控在野黨獨裁，對此，黃國昌回應，賴清德自己搞獨裁，結果說國會三讀通過的法律是獨裁？賴清德是要搞獨裁，丟臉丟到國際社會上面，已經開始語無倫次了嗎？

黃國昌說，連這種不合邏輯的詭辯都說得出來，他就請賴清德總統回答一個最基本的問題，哪一個國家國會三讀通過的法律覆議案被立法院否決了以後，結果行政部門還可以選擇不公佈？只有獨裁國家才能幹這樣的事情吧？賴清德、卓榮泰，你們踐踏台灣的民主憲政，注定在中華民國憲政史上留下罵名。

