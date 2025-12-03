賴清德批在野黨接受一個中國原則 侯友宜：我們國家叫做中華民國

政治中心／綜合報導

侯友宜出席市政會議後受訪表示「我們的國家叫做中華民國。」（圖／翻攝畫面）

行政院提出的1.25兆元國防特別預算條例在立法院遭在野黨聯手封殺。賴清德總統2日接見北美各地台灣會館訪問團時表示，面對中國對台威脅加劇，台灣提高軍事預算，而在野黨準備要走另外一條路，接受中國的要求，接受一個中國原則的九二共識。對此，新北市長侯友宜今（3）日被問到此事時回應說「我們的國家叫做中華民國。」

賴清德接見「北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」時表示，他擔任總統要讓國家更安全，面臨中國威脅，一定要堅持理念，不能放棄主權，不能放棄民主自由人權的生活，不能放棄子孫決定未來前途的權利。

廣告 廣告

賴清德表示，在野黨準備走另外一條路，接受中國的要求，接受一個中國原則的九二共識。他認為，習近平說得很清楚、沒有其他空間，所謂九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制，未來就是「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。



賴清德認為，如果在中國的統治之下，就是「愛國者治台」，現在國民黨裡面有很多罵民進黨、嫌棄台灣的，在中國眼中也不是愛國者。中共認定的愛國者是要把台灣人變成中國人，認為台灣和中國是同一個民族，要走向急統的人才是。



對於賴清德的說法，侯友宜上午出席「市政會議」後被問到「賴清德總統昨天接見北美鄉親的時候，有提到面對中國的威脅，台灣不能放棄主權，但是在野黨準備要走另外一條路，就是接受一個中國原則的九二共識，也就是一國兩制」是否認同？侯友宜回答表示「我們的國家叫做中華民國。」

更多三立新聞網報導

賴清德示警九二共識變「愛國者治台」！綠：可能是香港大火原因之一

賴清德指一國兩制是不可碰觸紅線 國台辦崩潰喊：剝奪追求美好生活權利

蛤？國民黨要修《國籍法》 國台辦狂挺：陸配參政權應得到維護

她狠批藍白「渣」想拿免費麵包裝傻 輕易出賣對蔣家和中華民國的愛情

