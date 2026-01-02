賴清德批彈劾案浪費時間 趙少康突破盲腸：「民主的程序」

賴總統新年談話，批評藍白提彈劾案「浪費時間」，趙少康認為，這就是民主的程序。

賴總統發表新年談話，批評藍白提彈劾案「浪費時間」，媒體人趙少康看不下去，認為賴清德擺明了找人吵架，但這就是民主的程序，難道大罷免不浪費時間嗎？

趙少康今天（2日）在廣播節目趙少康時間指出，程序很重要，如果都照賴清德說的，在野黨就不用做事了，尤其賴之前說願意去立院報告，現在又說是浪費時間。

「賴清德講彈劾浪費時間，很多事情不是結果，要看程序的，如果都按照你的講法，那在野黨什麼都不做了？民進黨以前最會搞這個東西，在立法院明明是少數，就是那十幾個人，所以鬧得你雞犬不寧。民進黨鬧人，讓他的選民看，人雖然少，你選了我，在立法院有表現。現在彈劾案至少藍白是可以成案的，2分之1就成案了，成案就會邀請人來報告，就是一個程序，賴清德說願意去報告，但要合憲，現在又說是浪費時間。

趙少康坦言民主的缺點是沒有效率，所有制度的設計，就是讓你不能夠變成魔鬼，如果遇到暴君，老百姓覺得要把權利拿回來。

「民主最大的缺點就是沒有效率，極權非常有效率，一聲令下說幹就幹了，民主就是慢，一個法案要先經過程序委員會，一讀二讀三讀，民主制度的設計，沒有期待你變成一個天使，但是防止你變成魔鬼，我有辦法比如罷免你，或是下次不選你，一旦遇到暴君，老百姓覺得要把權利拿回來，民主就是這樣。」

趙少康指出，賴清德元旦出來罵在野黨，藍白回應大罷免才是惡搞。總統如果今天講的話是很有前瞻性的，很有激勵性的，媒體會用頭版頭報導，現在就等於在吵架，不要說在野黨，一般老百姓也會想，去年7/26、8/23才搞大罷免，難道不浪費時間嗎？